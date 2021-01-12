Погода в Липецке

26 минут назад

В Липецкой области днем до -10

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#похолодание
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В Липецкой области днем до -10

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, ночью пройдет слабый, а днем умеренный снег. 

14 января территория региона попадет под влияние южного циклона – ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 18 м/сек, на дорогах возможны снежные заносы. 15 января осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-11 градусов мороза, что в пределах нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью слабый снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, 8-13 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 5 до 10 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый, а днем умеренный снег. Температура ночью составит от 11 до 13 градусов мороза, днем ожидается от 6 до 8 градусов мороза. 

День 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.  
266
#похолодание
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