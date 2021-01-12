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Число пострадавших в ДТП с военными автобусами выросло до 50 человек
Ранее сообщалось, что в результате столкновения большегруза с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье пострадали 28 военнослужащих, еще четверо погибли.
Накануне большегруз столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе.
В Минобороны рассказали, что, по предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав.
Информированный источник СМИ сообщает, что в военных автобусах находились солдаты-срочники и четыре офицера.
Собеседник отмечает, что водитель большегруза, ставший виновником автоаварии, в настоящее время задержан. Водитель грузовика в аварии не пострадал, его уже допрашивают следователи.
Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков приехал на место ДТП по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Основная группа пострадавших перевезена в столичный госпиталь Вишневского., - передает РИАМО.