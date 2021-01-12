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57 минут назад

Число пострадавших в ДТП с военными автобусами выросло до 50 человек

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#ДТП #авария с военными в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в результате столкновения большегруза с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье пострадали 28 военнослужащих, еще четверо погибли.

Количество пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье увеличилось до 50 человек, четыре человека погибли, - передает "Интерфакс". Ранее говорилось о 28 пострадавших военнослужащих.

Накануне большегруз столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе.

В Минобороны рассказали, что, по предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав.

Информированный источник СМИ сообщает, что в военных автобусах находились солдаты-срочники и четыре офицера.

Собеседник отмечает, что водитель большегруза, ставший виновником автоаварии, в настоящее время задержан. Водитель грузовика в аварии не пострадал, его уже допрашивают следователи.

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков приехал на место ДТП по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Основная группа пострадавших перевезена в столичный госпиталь Вишневского., - передает РИАМО.
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#ДТП #авария с военными в Подмосковье

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