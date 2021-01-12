Происшествия

38 минут назад

Липчанка продала украденный мобильник в переходе у рынка

1 489
#кража #телефон
Липчанка продала украденный мобильник в переходе у рынка

За «Xiaomi Redmi Note 5» ей заплатили всего 1 000 рублей.

Советский районный суд Липецка вынес приговор девушке, которую уличили в краже. Безработная жительница Липецка ранее была судима за грабеж. Приговора девушка ожидала под стражей.

Преступление было совершено в 2019 году в родном из общежитий Советского района. Сожитель подсудимой пригласил в их комнату своего приятеля выпить. Закупив спиртное, компания вернулась в общежитие. В ходе застолья девушка попросила у друга сожителя мобильный «Xiaomi Redmi Note 5», чтобы поиграть.

По утру, когда владелец смартфона проснулся и собрался уходить, он не забрал свой аппарат у подсудимой. Та предположила, что приятель забыл о том, что перед тем как лечь спать, он дал ей свой сотовый телефон и решила украсть аппарат, надеясь на то, что парень так и не вспомнит про свой телефон. Как только гость вышел за порог комнаты, девушка выключила смартфон и спрятала его в туалете, чтобы потом продать. Парень быстро хватился пропажи, но телефон прозвонить не удалось.

Позже женщина пошла выпивать к своей приятельнице, захватив с собой украденный смартфон. Подруга заметила «обновку» и спросила, почему у подсудимой телефон их общего знакомого. Та призналась, что украла аппарат, и попросила у подруги совета, как продать краденное. Та ей ничего не смогла посоветовать, тогда подсудимая решила сбыть телефон в переход у Центрального рынка. За аппарат стоимостью почти в 14 000 рублей в одном из ларьков удалось получить всего 1 000 рублей. Телефон быстро перепродали, а вора вычислили после того, как аппарат подключился к сети.

Суд приговор воровку к 1,5 годам условного срока с аналогичным испытательным.
1 489
#кража #телефон

Комментарии (1)

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«Xiaomi Redmi Note 5»,

22 минуты назад
14 000 рублей не стоит
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