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43 минуты назад
Над Камчаткой зафиксировали взрыв метеорита
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В Интернете распространятся видео с регистратора, снятое очевидцами вхождения в атмосферу метеорита над Камчаткой.
Очевидцы сняли на видеорегистратор момент вхождения в атмосферу Земли небесного тела над Камчаткой. Ученые подтвердили, что это было разрушение метеорита.
Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров рассказал РИА Новости, что эксперты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами. Оно активно распространялось в соцсетях. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв.
"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", - заявил ученый.
По предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте, - добавил Чебров.
Он отметил, что на кадрах, снятых очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.
Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров рассказал РИА Новости, что эксперты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами. Оно активно распространялось в соцсетях. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв.
"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", - заявил ученый.
По предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте, - добавил Чебров.
Он отметил, что на кадрах, снятых очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.
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