Общество

33 минуты назад

Более 600 липчан оплатили проезд банковской картой

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#проезд #оплата #транспорт
Более 600 липчан оплатили проезд банковской картой

Но большинство пассажиров все еще пользуются привычными транспортными картами.

11 января в Липецкой области запустили новую систему оплаты проезда в транспорте. Вчера на линию в Липецке вышли 118 автобусов МУП «Липецкпассажиртранс», оборудованные терминалами для оплаты проезда банковскими картами.

- 11 января по новой системе было проведено 5 796 оплат проезда, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - 610 пассажиров воспользовались банковскими картами или мобильным приложением, остальные платежи водитель принял через кассу. Кроме того, липчане продолжают активно пользоваться транспортными картами.

Напомним, новые терминалы уже установлены в 80% автобусов МУП «Липецкпассажиртранс». Оборудование поддерживает оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР. Также можно оплачивать проезд с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Проезд по банковской карте стоит 21 рубль. При этом чеков терминал выдавать не будет, историю оплаты можно будет отслеживать прямо в телефоне, либо в клиентском кабинете банка. Также по-прежнему будет возможна оплата транспортной картой или наличными.
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#проезд #оплата #транспорт

Комментарии (2)

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brat095

16 минут назад
Почему в трамваях их нет?
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Заяц

25 минут назад
Как доказать отсутствие оплаты, если терминал не будет выдавать чеки? Никак!
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