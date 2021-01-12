Более 600 липчан оплатили проезд банковской картой

Но большинство пассажиров все еще пользуются привычными транспортными картами.

11 января в Липецкой области запустили новую систему оплаты проезда в транспорте. Вчера на линию в Липецке вышли 118 автобусов МУП «Липецкпассажиртранс», оборудованные терминалами для оплаты проезда банковскими картами.



- 11 января по новой системе было проведено 5 796 оплат проезда, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - 610 пассажиров воспользовались банковскими картами или мобильным приложением, остальные платежи водитель принял через кассу. Кроме того, липчане продолжают активно пользоваться транспортными картами.



Напомним, новые терминалы уже установлены в 80% автобусов МУП «Липецкпассажиртранс». Оборудование поддерживает оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР. Также можно оплачивать проезд с помощью мобильных телефонов и платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Проезд по банковской карте стоит 21 рубль. При этом чеков терминал выдавать не будет, историю оплаты можно будет отслеживать прямо в телефоне, либо в клиентском кабинете банка. Также по-прежнему будет возможна оплата транспортной картой или наличными.