Происшествия
31 минуту назад
Вандалы перерезали сети холодильного оборудования катка в парке Победы
Владелец катка считает, что диверсия отодвинет начало зимних забав на несколько дней от запланированной даты.
Вчера в парке Победы попытались запустить охладительное оборудование открытого катка, но сделать это не смогли по причине случившегося вандализма. Так, в одной из труб с хладагентом специалисты обнаружили кляп в виде намотанной на лыжную палку тряпки. Также кто-то перерезал провода блока управления дорогостоящего итальянского чиллера, устройства для охлаждения воды в 11 километрах водяных труб, заложенных в основание ледовой арены.
- Мы сообщили о произошедших актах диверсии в полицию. Оцениваем сумму ущерба и прикидываем цену восстановления оборудования. Но уже ясно, что времени на ремонт уйдет не один день, а мы хотели открыться в эту пятницу, 15 января. Кто-то явно не желает видеть работающий каток в парке Победы, для которого мы возвели здание для пункта проката коньков, раздевалки, туалета и кафе, - сказал GOROD48 владелец катка Дмитрий Кирильцев.
Примечательно, что этот объект находится под ночной охраной. Дмитрий Кирильцев поэтому считает, что акты вандализма, возможно, заказного, произошли днем, когда на монтаже катка работают несколько разных подрядных организаций.
- Сегодня мы начнем монтаж видеонаблюдения на объекте, - говорит предприниматель, уже, кстати, бывший жертвой злоумышленников (GOROD48 в ноябре прошлого года писал о том, как взломщик проник в павильон Дмитрия Кирильцева в Быхановом саду и, не стесняясь расположенного в нескольких шагах от него пункта охраны парка и камер видеонаблюдения украл три электросамоката и зарядные устройства к ним на сумму, превышающую 100 тысяч рублей).
Вчера, кстати, в парке Победы начали заливать этот каток. Предполагалось, что вначале водой зальют систему уложенных снизу труб, потом уложат на это покрытие рекламный баннер, а сверху наморозят еще десять сантиметров льда. Погода этой работе благоприятствует, а «диверсанты» ей препятствуют. Но если холодильное оборудование будет отремонтировано езе в морозы, то каток сможет функционировать и при плюсовой температуре воздуха: 11 тысяч метров труб подключены к коллектору, а тот, в свою очередь, к морозильной установке (чиллеру), которая будет генерировать хладагент и подавать в систему.
- Мы сообщили о произошедших актах диверсии в полицию. Оцениваем сумму ущерба и прикидываем цену восстановления оборудования. Но уже ясно, что времени на ремонт уйдет не один день, а мы хотели открыться в эту пятницу, 15 января. Кто-то явно не желает видеть работающий каток в парке Победы, для которого мы возвели здание для пункта проката коньков, раздевалки, туалета и кафе, - сказал GOROD48 владелец катка Дмитрий Кирильцев.
Примечательно, что этот объект находится под ночной охраной. Дмитрий Кирильцев поэтому считает, что акты вандализма, возможно, заказного, произошли днем, когда на монтаже катка работают несколько разных подрядных организаций.
- Сегодня мы начнем монтаж видеонаблюдения на объекте, - говорит предприниматель, уже, кстати, бывший жертвой злоумышленников (GOROD48 в ноябре прошлого года писал о том, как взломщик проник в павильон Дмитрия Кирильцева в Быхановом саду и, не стесняясь расположенного в нескольких шагах от него пункта охраны парка и камер видеонаблюдения украл три электросамоката и зарядные устройства к ним на сумму, превышающую 100 тысяч рублей).
Вчера, кстати, в парке Победы начали заливать этот каток. Предполагалось, что вначале водой зальют систему уложенных снизу труб, потом уложат на это покрытие рекламный баннер, а сверху наморозят еще десять сантиметров льда. Погода этой работе благоприятствует, а «диверсанты» ей препятствуют. Но если холодильное оборудование будет отремонтировано езе в морозы, то каток сможет функционировать и при плюсовой температуре воздуха: 11 тысяч метров труб подключены к коллектору, а тот, в свою очередь, к морозильной установке (чиллеру), которая будет генерировать хладагент и подавать в систему.
Вопрос к администрации города
Липецк
ну смешно
Ваш
Лена
Хорошая работа
житель
Пипецк