Происшествия

31 минуту назад

Вандалы перерезали сети холодильного оборудования катка в парке Победы

8 973
#каток
Вандалы перерезали сети холодильного оборудования катка в парке Победы

Владелец катка считает, что диверсия отодвинет начало зимних забав на несколько дней от запланированной даты.

Вчера в парке Победы попытались запустить охладительное оборудование открытого катка, но сделать это не смогли по причине случившегося вандализма. Так, в одной из труб с хладагентом специалисты обнаружили кляп в виде намотанной на лыжную палку тряпки. Также кто-то перерезал провода блока управления дорогостоящего итальянского чиллера, устройства для охлаждения воды в 11 километрах водяных труб, заложенных в основание ледовой арены.

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- Мы сообщили о произошедших актах диверсии в полицию. Оцениваем сумму ущерба и прикидываем цену восстановления оборудования. Но уже ясно, что времени на ремонт уйдет не один день, а мы хотели открыться в эту пятницу, 15 января. Кто-то явно не желает видеть работающий каток в парке Победы, для которого мы возвели здание для пункта проката коньков, раздевалки, туалета и кафе, - сказал GOROD48 владелец катка Дмитрий Кирильцев.

Примечательно, что этот объект находится под ночной охраной. Дмитрий Кирильцев поэтому считает, что акты вандализма, возможно, заказного, произошли днем, когда на монтаже катка работают несколько разных подрядных организаций.

- Сегодня мы начнем монтаж видеонаблюдения на объекте, - говорит предприниматель, уже, кстати, бывший жертвой злоумышленников (GOROD48 в ноябре прошлого года писал о том, как взломщик проник в павильон Дмитрия Кирильцева в Быхановом саду и, не стесняясь расположенного в нескольких шагах от него пункта охраны парка и камер видеонаблюдения украл три электросамоката и зарядные устройства к ним на сумму, превышающую 100 тысяч рублей).

Вчера, кстати, в парке Победы начали заливать этот каток. Предполагалось, что вначале водой зальют систему уложенных снизу труб, потом уложат на это покрытие рекламный баннер, а сверху наморозят еще десять сантиметров льда. Погода этой работе благоприятствует, а «диверсанты» ей препятствуют. Но если холодильное оборудование будет отремонтировано езе в морозы, то каток сможет функционировать и при плюсовой температуре воздуха: 11 тысяч метров труб подключены к коллектору, а тот, в свою очередь, к морозильной установке (чиллеру), которая будет генерировать хладагент и подавать в систему.
8 973
#каток

Комментарии (8)

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Вопрос к администрации города

6 минут назад
Почему системы Видеонаблюдение в парке не поставили
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Липецк

6 минут назад
Ну если вам каток не нужен, дайте хоть детям покататься. Как только не стыдно?!....
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ну смешно

8 минут назад
да конечно сами работяги, все просто... зп не дали или задерживают...вот и порезали. Какой идиот поймет где надо резать?)
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Ваш

9 минут назад
Сказывается советское прошлое липецких колхозанов. Главная радость была когда у соседа корова сдыхала. А если сосед жил чуть богаче, то можно было и красного петуха пустить в избу.
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Лена

16 минут назад
Тупость конечно поражает....Если это действительно дорогое оборудование,почему не охраняли.
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Хорошая работа

19 минут назад
Ну это точно не сами диверсию устроили)) зачем им это нужно?))
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житель

22 минуты назад
Как всегда на охране сэкономили.....
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Пипецк

24 минуты назад
С приходом управленцев-бизнесменов везде одна комерция. Каток бесплатный огромный у дк звездеый, зарос бурьяном. И не кому не нужен, денег от туда невзять же.
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