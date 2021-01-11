Происшествия

38 минут назад

Пассажир утонувшего автомобиля умер в результате травмы головы

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#МЧС
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Пассажир утонувшего автомобиля умер в результате травмы головы

Мужчина пытался сократить путь на работу.

Напомним, 14 декабря в 7:40 на пульт дежурного поисково-спасательной службы на водных объектах города Грязи Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступил вызов о провалившемся под лед автомобиле.

Автомобиль "ВАЗ" частично ушёл под лёд на реке Матыра на участке между сёлами Казинка и Ярлуково. На момент происшествия в машине были двое мужчин, которые попытались сократить путь на работу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в момент, когда машина ушла под лёд, пассажир ударился головой о панель автомобиля, его госпитализировали с травмой головы, но через некоторое время мужчина почувствовал себя хуже и скончался в медучреждении.

- В районе Казинки и Ярлуково Грязинского района автомобилисты регулярно пытаются пересечь реку по льду, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Поэтому на этой неделе там пройдет профилактическое мероприятие, к которому будут привлечены  госинспектор по маломерным судам, сотрудники УГИБДД УМВД Липецкой области, сотрудник рыбоохраны росрыболовства и должностные лица, наделенные специальными полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. 

Жителям Липецкой области напоминают, что выход (выезд) на лёд в период действия ограничений, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления статьёй 8.1 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Опасно выходить на лед в период неустойчивых температур. Стоит помнить, что толщина льда на одном водоеме не равномерна. Наиболее тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы канализационных стоков.

Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом, опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины.
1 1536
#МЧС
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