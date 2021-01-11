В России
сегодня, 15:58
Прививка от коронавируса станет доступна большему числу москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава российской столицы заявил на своем официальном сайте, что с 13 января в Москве будет открыта запись на вакцинацию для новых категорий граждан: для научных исследователей и разработчиков; для работников информационных технологий, связи и массовых телекоммуникаций; для соцработников частных и некоммерческих организаций (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря); для сотрудников в сфере недвижимости, для турагентов, сотрудников гостиниц и прочих туристических отраслей.
А с 14 января в столице увеличится непосредственное количество пунктов для добровольной вакцинации населения. На базе городских поликлиник будет открыто 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100. Пункты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.
Вакцинация в Москве проводится в ежедневном режиме, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам, - напомнил Собянин на своем портале.
Масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции началась в Москве еще в начале декабря прошлого года. Еженедельно список категорий граждан, которые могут сделать прививку от ковида, дополняется, - говорится на официальном сайте мэра Москвы.
А с 14 января в столице увеличится непосредственное количество пунктов для добровольной вакцинации населения. На базе городских поликлиник будет открыто 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100. Пункты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.
Вакцинация в Москве проводится в ежедневном режиме, без выходных. Запись открыта на портале mos.ru, в системе ЕМИАС и по другим каналам, - напомнил Собянин на своем портале.
Масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции началась в Москве еще в начале декабря прошлого года. Еженедельно список категорий граждан, которые могут сделать прививку от ковида, дополняется, - говорится на официальном сайте мэра Москвы.