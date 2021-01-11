Сроки работы комиссии по расследованию аварии в Сенцово продлят

Причины взрыва на заводе продолжает выяснять специальная комиссия.

Напомним, 28 декабря при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в селе Сенцово Липецкого района произошёл взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ожоги более 40% тела.



Для расследования аварии и группового несчастного случая на заводе «Либойл» Верхне-Донским управлением Ростехнадзора была создана специальная комиссия, в которую также вошли представители Госинспекции труда по Липецкой области. Эта комиссия собиралась по факту ЧП в Сенцово даже на новогодних праздниках.



Как сообщил GOROD48 заместитель руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Виктор Долматов, по закону на работу комиссии с момента создания даётся 15 дневный срок, который истекает 13 января, но уже понятно, что этот срок будет продлён до появления результатов экспертизы промышленной безопасности, которую выполняет специализированная организация.



- Именно после появления результатов экспертизы будут сделаны все выводы относительно случившегося в Сенцово, подписан акт главой комиссии, - отметил Виктор Долматов. – Но мы ждём не только заключения экспертов, но и возможность опросить всех очевидцев – а пока состояние пострадавших не позволяет нам с ними поговорить.



Тем временем на предприятии собираются уже в ближайшее время вернуться к переработке рапса.



- На заводе ведутся восстановительные работы по устранению аварии, - рассказали в GOROD48 в пресс-службе ГК «ЭФКО». - В ближайшее время предприятие вернется к переработке рапса – по конкретным срокам мы пока не владеем информацией. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.



Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

