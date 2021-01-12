Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 12 января. Сегодня пассажиры городского транспорта смогут оплатить проезд банковской картой. Региональный арбитраж продолжит рассмотрение иска о сносе пристройки к ЦУМу и может поставить точку в судебной тяжбе. Во вторник истекает очередной срок продления карантинных больничных для работающих пенсионеров.

Погода



12 января в Липецке будет облачно с прояснениями, синоптики также предупреждают о возможных осадках. Температура днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза.



Дороги и транспорт



На этой неделе запланирован ямочный ремонт проезжей части на Сокольском путепроводе, на улице Папина, а также дороги в поселок Дачный. Водители, учитывайте это при планировании маршрута.



ЛипецкЯндекс.Карты

Напоминаем, что в липецком транспорте включили терминалы по оплате проезда банковской картой.



Красота в глазах смотрящего



Виктор залюбовался ночным Липецком и сделал отличные атмосферные снимки в центре города. Как же хорошо в тишине большого города слышать скрип снега под ногами, любоваться ночными огнями.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Круглов (@kruglov8709)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.





Больничные для пожилых липчан



Сегодня заканчивается срок действия карантинных больничных для жителей Липецка и региона старше 65 лет, работающих пенсионеров. Ранее листки нетрудоспособности автоматически продлили до 13 января. Одно из условий - работники старше 65 лет на период действия электронного больничного должны соблюдать режим карантина, не покидать места жительства. По последним данным на территории Липецкой области зарегистрированы 17 853 случая новой коронавирусной инфекции, 13 070 человек выздоровели, 299 человек умерли.



Онлайн-концерт



Сегодня в 19:00 в прямом эфире Липецкий джазовый оркестр под управлением Дмитрия Кокшина представит программу «Только NEW и самое лучшее!». Новая программа состоит из произведений, которые оркестр исполнит впервые, например, бессмертный хит Рэя Чарльза «Hit the roud jack» и романтичную композицию «Unforgettable». Программа наполнена произведениями таких авторов, как Чик Кория, Стиви Уандэр. Трансляция состоится на канале YouTubе и в соцсетях на страницах липецкого Дома музыки.





Дело ЦУМа



Сегодня утром в региональном арбитражном суде возобновят слушания по иску городской администрации в адрес владельцев здания ЦУМа. Мэрия почти год назад потребовала от бизнесменов снести незаконную пристройку. Разбирательство шло тяжело и увязало в необходимости множества уточнений. Впрочем, спор де-факто уже разрешен — собственник демонтировал нелегально установленные металлоконструкции.



Всем миром



Делать добрые дела и поддерживать начинанию друг друга в эпоху интернета стало намного проще. Один из форматов такой поддержки — онлайн-меценатство или краундфандинг. С учетом запрета массовых мероприятий к таким сервисам обратились многие музыканты. Они собирают спонсорскую помощь на выпуск новых альбомов или реализацию проектов. Меценатам за отклик, иногда чисто символический, положены бонусы: от большого спасибо и сувениров до онлайнов с исполнителями и получения эксклюзивных вещиц. Сейчас на одном из крупнейших краундсервисах запущено



Запись альбома «Новой Азии» — музыкальной группы из Горного Алтая, исполняющей современное этно.





Органистка Елена Привалова в 2021 году





Музыкант Алексей Горшенев задумал интересную амбициозную творческую коллабрацию. Вместе с коллегами по цеху исполнитель планирует записать музыкальную версию «Фауста» Гёте. В проекте заявлены Александр Красовицкий (группа «Animal ДжаZ»), Заслуженный артист Российской Федерации Артур Ваха и Илья Черт из группы «Пилот».



12 января в Липецке будет облачно с прояснениями, синоптики также предупреждают о возможных осадках. Температура днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза.На этой неделе запланирован ямочный ремонт проезжей части на Сокольском путепроводе, на улице Папина, а также дороги в поселок Дачный. Водители, учитывайте это при планировании маршрута.Напоминаем, что в липецком транспорте включили терминалы по оплате проезда банковской картой. Цена поездки — 21 рубль . Также сохранена оплата наличными и транспортной картой.Виктор залюбовался ночным Липецком и сделал отличные атмосферные снимки в центре города. Как же хорошо в тишине большого города слышать скрип снега под ногами, любоваться ночными огнями.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня заканчивается срок действия карантинных больничных для жителей Липецка и региона старше 65 лет, работающих пенсионеров. Ранее листки нетрудоспособности автоматически продлили до 13 января. Одно из условий - работники старше 65 лет на период действия электронного больничного должны соблюдать режим карантина, не покидать места жительства. По последним данным на территории Липецкой области зарегистрированы 17 853 случая новой коронавирусной инфекции, 13 070 человек выздоровели, 299 человек умерли.Сегодня в 19:00 в прямом эфире Липецкий джазовый оркестр под управлением Дмитрия Кокшина представит программу «Только NEW и самое лучшее!». Новая программа состоит из произведений, которые оркестр исполнит впервые, например, бессмертный хит Рэя Чарльза «Hit the roud jack» и романтичную композицию «Unforgettable». Программа наполнена произведениями таких авторов, как Чик Кория, Стиви Уандэр. Трансляция состоится на канале YouTubе и в соцсетях на страницах липецкого Дома музыки.Сегодня утром в региональном арбитражном суде возобновят слушания по иску городской администрации в адрес владельцев здания ЦУМа. Мэрия почти год назад потребовала от бизнесменов снести незаконную пристройку. Разбирательство шло тяжело и увязало в необходимости множества уточнений. Впрочем, спор де-факто уже разрешен — собственник демонтировал нелегально установленные металлоконструкции.Делать добрые дела и поддерживать начинанию друг друга в эпоху интернета стало намного проще. Один из форматов такой поддержки — онлайн-меценатство или краундфандинг. С учетом запрета массовых мероприятий к таким сервисам обратились многие музыканты. Они собирают спонсорскую помощь на выпуск новых альбомов или реализацию проектов. Меценатам за отклик, иногда чисто символический, положены бонусы: от большого спасибо и сувениров до онлайнов с исполнителями и получения эксклюзивных вещиц. Сейчас на одном из крупнейших краундсервисах запущено почти 70 проектов поддержки музыкантов , расскажем о некоторых из них.Запись альбома «Новой Азии» — музыкальной группы из Горного Алтая, исполняющей современное этно. Новая пластинка , как считают музыканты, должна получиться многогранной, драйвовой, с обилием живых инструментов. Эпические сказания о великих воинах, зарисовки алтайского быта, магия шаманских ритуалов, единение с природой — все это найдет свое музыкальное воплощение в новом альбоме самобытной группы.Органистка Елена Привалова в 2021 году хочет представить диск «И.С.Бах. Все органные токкаты» на органе рижского Домского собора. Кстати, сам инструмент музыкант смогла приобрести благодаря отклику интернет-меценатов, за что тепло благодарит каждого откликнувшегося. В альбоме будут записаны все органные токкаты и фуги Иоганна Себастьяна Баха. В музыке для органа композитор проявил с себя с невиданной мощью. Именно в органной токкате, написанной в импровизационной форме, Бах мог выплеснуть все свои мысли и чувства в открытой эмоциональной форме.Музыкант Алексей Горшенев задумал интересную амбициозную творческую коллабрацию. Вместе с коллегами по цеху исполнитель планирует записать музыкальную версию «Фауста» Гёте. В проекте заявлены Александр Красовицкий (группа «Animal ДжаZ»), Заслуженный артист Российской Федерации Артур Ваха и Илья Черт из группы «Пилот».