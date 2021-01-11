Общество

41 минуту назад

В Липецкой области на карантин закрыты две школы полностью и две - частично

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#карантин #школа #детский сад
В Липецкой области на карантин закрыты две школы полностью и две - частично

На карантин также закрыт один детский сад в Краснинском районе.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, третья четверть в учебных заведениях Липецкой области началась в очном режиме. Большинство школ региона работают штатно.

Из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в двух школах Добринского и Липецкого районов закрыты 12 классов, 175 учеников обучаются дистанционно. По этой же причине полностью закрыты две школы в Задонском районе. Для 898 учеников организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями закрыт один детский сад в Краснинском районе. 19 воспитанников находятся под присмотром родителей.

По данным на 11 января 2021 года, в Липецкой области нет учебных заведений, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19.

- После зимних каникул учебные заведения региона продолжат работу с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции, - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Напомним, ранее GORОD48 сообщили в департаменте образования администрации Липецка, после новогодних каникул все школы города заработали в обычном режиме.

В соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей (использование всех возможных входов в школу, смещенный график занятий, кабинетная система). В каждой образовательной организации утвержден план профилактических мероприятий. Непременные условия работы: термометрия 2 раза в день детей и педагогов, обязательное проветривание классов и рекреаций.


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#карантин #школа #детский сад

Комментарии (2)

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Гость

8 минут назад
цирк, прорубь их не спасет. Грехи надо исповедовать.
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цирк

12 минут назад
может что б искупить свои грехи за ,,выборы,, всем учителям нырнуть в прорубь, благо морозов пока нет и время подходящее ,по моему мнению это должно помочь-145 процентов
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