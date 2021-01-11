Происшествия
55 минут назад
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей падения женщины в автобусе
При падении она получила травмы.
4 декабря 2020 года примерно в 11:46 на проспекте 60 лет СССР в автобусе «ПАЗ» маршрута №343 при падении получила травмы 69-летняя жительница Липецка.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев данного происшествия - тел. 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев данного происшествия - тел. 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.