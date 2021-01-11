Происшествия

55 минут назад

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей падения женщины в автобусе

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#авария #ДТП
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей падения женщины в автобусе

При падении она получила травмы.

4 декабря 2020 года примерно в 11:46 на проспекте 60 лет СССР  в автобусе «ПАЗ» маршрута №343 при падении получила травмы 69-летняя жительница Липецка.  

Госавтоинспекция просит откликнуться  очевидцев данного происшествия - тел. 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.  

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#авария #ДТП

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