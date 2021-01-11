В России
48 минут назад
Самая длинная рабочая неделя ждет россиян в феврале
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Это связано с переносом выходного дня из-за праздника Дня защитника Отечества.
В середине февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.
Роструд напомнил, что предстоящий праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Однако с 15 по 20 февраля будет единственная и самая продолжительная в этом году шестидневная рабочая неделя, - передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.
В наступившем году нас ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Всего в 2021 году будет 30 праздничных дней.
Роструд напомнил, что предстоящий праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Однако с 15 по 20 февраля будет единственная и самая продолжительная в этом году шестидневная рабочая неделя, - передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.
В наступившем году нас ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Всего в 2021 году будет 30 праздничных дней.
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