В России

48 минут назад

Самая длинная рабочая неделя ждет россиян в феврале

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#праздники

Это связано с переносом выходного дня из-за праздника Дня защитника Отечества.

В середине февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Роструд напомнил, что предстоящий праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Однако с 15 по 20 февраля будет единственная и самая продолжительная в этом году шестидневная рабочая неделя, - передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

В наступившем году нас ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Всего в 2021 году будет 30 праздничных дней.


115
#праздники

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