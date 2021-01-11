Происшествия

25 минут назад

Находка возле «McDonald's» обернулась уголовным делом

2 1037
#карта #кража
Находка возле «McDonald's» обернулась уголовным делом

Мужчина забрал себе найденную возле кафе карту и устроил шоппинг супруге.

Октябрьский районный суд вынес приговор 29-летнему газорезчику из Липецка, которого обвинили в краже денег с банковской карты. Мужчина за чужой счет накупил в магазинах продуктов более чем на 7 000 рублей.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено 19 сентября. Вечером женщина в компании своей подруги отдыхала в кафе «McDonald's» у Октябрьского рынка. Женщина обронила карту на выходе из точки общепита. Ее на земле заметил случайный прохожий. Мужчина решил оставить себе банковскую карту и за чужой счет отовариться в магазинах вместе с супругой. Всего за час липчанин в компании жены совершил 14 покупок на общую сумму 7 128 рублей. Владелица карты обнаружила пропажу, когда стала получать уведомления об операциях. Женщина оценила причиненный ей ущерб как крупный: злоумышленник лишил ее почти половины месячного дохода.

Розыск преступника занял меньше недели. Он признался, написал явку с повинной, обязался вернуть украденную сумму.

Суд приговорил мужчину к восьми месяцам условного заключения с аналогичным испытательным сроком.
2 1037
#карта #кража

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

поле чудес

5 минут назад
7 тысяч- половина зарплаты и в Мак!!! Шикует барышня))))
ответить

Ау,налоговая!

6 минут назад
Получает 14 рубасов,а ходит в МакДак.
ответить

Еще в рубрике

Молодой парень избил смертным боем 66-летнего спонсора пьянки
#убийство
Молодой парень избил смертным боем 66-летнего спонсора пьянки

31 минуту назад

Происшествия
Состояние пострадавших на заводе «Либойл» остаётся тяжёлым
#взрыв #завод
5
Состояние пострадавших на заводе «Либойл» остаётся тяжёлым

сегодня, 10:28

Происшествия
Погибший школьник оставил предсмертную записку
#падение с высоты
18
Погибший школьник оставил предсмертную записку

сегодня, 10:23

Происшествия
Липчанин обморозил ноги в новогодние праздники
#обморожения #ожоги
4
Липчанин обморозил ноги в новогодние праздники

сегодня, 10:13

Происшествия
62-летний водитель погиб в лобовом столкновении «Дэу-Нексия» и «Фольксвагена»
#авария #ДТП
7
62-летний водитель погиб в лобовом столкновении «Дэу-Нексия» и «Фольксвагена»

сегодня, 09:43

Происшествия
Ночью в магазине «Магнит» разбили окно
#хулинганство
41
Ночью в магазине «Магнит» разбили окно

вчера, 16:54

Происшествия