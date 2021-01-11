Находка возле «McDonald's» обернулась уголовным делом

Мужчина забрал себе найденную возле кафе карту и устроил шоппинг супруге.

Октябрьский районный суд вынес приговор 29-летнему газорезчику из Липецка, которого обвинили в краже денег с банковской карты. Мужчина за чужой счет накупил в магазинах продуктов более чем на 7 000 рублей.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено 19 сентября. Вечером женщина в компании своей подруги отдыхала в кафе «McDonald's» у Октябрьского рынка. Женщина обронила карту на выходе из точки общепита. Ее на земле заметил случайный прохожий. Мужчина решил оставить себе банковскую карту и за чужой счет отовариться в магазинах вместе с супругой. Всего за час липчанин в компании жены совершил 14 покупок на общую сумму 7 128 рублей. Владелица карты обнаружила пропажу, когда стала получать уведомления об операциях. Женщина оценила причиненный ей ущерб как крупный: злоумышленник лишил ее почти половины месячного дохода.



Розыск преступника занял меньше недели. Он признался, написал явку с повинной, обязался вернуть украденную сумму.



Суд приговорил мужчину к восьми месяцам условного заключения с аналогичным испытательным сроком.

