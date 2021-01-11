Молодой парень избил смертным боем 66-летнего спонсора пьянки

Пенсионер скончался через три недели после последнего застолья.

Следственным отделом по Советскому округу СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшнн по неосторожности смерть потерпевшего») по факту смерти в больнице 30 декабря прошлого года 66-летнего мужчины.



Обвинение предъявлено 32-летнему жителю Липецка, который 7 декабря познакомился со своей жертвой совершенно случайно - в процессе выпрашивания у прохожих в районе кольца Трубного завода денег на выпивку. Один из встреченных им мужчин предложил купить спиртное, но с условием - распить его вместе.



Сказано - сделано. Молодой человек и его друг пригласили купившего две бутылки водки и закуску пенсионера к себе в комнату в общежитие на улице Циолковского. Когда еда и алкоголь кончились, хозяева попытались выпроводить спонсора из-за стола, но тот заартачился. Возник скандал. В ходе конфликта один из мужчин, ранее занимавшийся боксом, нанес четыре удара в голову и корпус пожилому человеку. Старик обмяк и сполз по стеночке на пол. Два собутыльника подхватили его под руки, вывели из общежития и положили под дом на лавочку. К не подающему признаков жизни потерпевшему медиков вызвали случайные прохожие.



- Мужчина скончался в травматологическом отделении больницы 30 декабря. Он умер от сочетанной травмы тела, перелома грудины, закрытой черепно-мозговой травмы. Преступление было раскрыто во многом благодаря профессионализму оперативных сотрудников управления уголовного розыска УМВД РФ по Липецку, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



По предъявленному обвинению суд арестовал обвиняемого на два месяца.

