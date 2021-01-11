Общество

сегодня, 11:11

На ремонте дорог Липецк сэкономил почти 44 млн рублей

11 530
#тендер #аукцион
На ремонте дорог Липецк сэкономил почти 44 млн рублей

Подрядчики согласились подлатать полотно со скидками.

Управление главного смотрителя завершило крупные электронные аукционы на дорожные ремонты в 2021 году. На торги вынесли два лота стоимостью свыше 100 млн рублей каждый. В электронных аукционах победителями стали компании из Воронежа и Липецка. Оба подрядчика значительно снизили стоимость услуг в ходе торгов. Исходя из соотношения максимальной объявленной стоимости лотов и конечного предложения победителей, можно говорить об экономии на дорожных ремонтах почти 44 млн рублей из городского бюджета.

В ООО «Дорожник» из Воронежской области согласились выполнить работы за 93 145 997 рублей при начальной цене контракта в 117 164 776 рублей. С дисконтом почти в 24 млн рублей воронежская компания обновит дорожное полотно на улицах Подгоренской, Стаханова, Кривенкова, Белана, 2-ой Индустриальной, Доватора, Филипченко. ООО «Дорожник» уже известно в Липецке: организация обновляла улицу Баумана и дороги на ЛТЗ.

Липецкая компания ООО «Инфинити Групп» выиграла второй крупный дорожный тендер, сбив стартовую стоимость с 112 678 166 рублей до 92 959 486 рублей. Липчане отремонтируют дороги на улицах Тельмана, улицах в Ссёлках и в поселке Дачный, на улицах Пушкина и Расковой, на площади Победы. Ранее ООО «Инфинити Групп» ремонтировала проспект Мира.

Подрядчики приступят к работе как только позволит погода.
11 530
#тендер #аукцион

Комментарии (11)

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келевра

14 минут назад
Жалко, что не 400! На "новых" дорогах ДЫРЫ хуже чем на старых! Удачи и хорошего зрения главному смотрителю!
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Дмитрий

18 минут назад
Экономию уже видно на проспекте, а весной и смотреть не на что будет, как всегда.
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Еллы Паллы

24 минуты назад
Влад, я знаю,что их быстро удаляют,если не ласковые
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Дафна

49 минут назад
Видно экономию, разваливается уже
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)))

49 минут назад
т.е. с февраля по декабрь вышеперечисленные улицы закроют?)))))
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Гость

51 минуту назад
На улице Пушкина что ремонтировать? Улицу Октябрьская надо ремонтировать, на пересечении с Горького скоро провалится на метр и тротуары одно название..
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Влад

53 минуты назад
Еллы Паллы, интересно наши коменты тут кто то читает?
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Влад

55 минут назад
Экономией,сегодня называют воровство бюджета. Все увилели жик экономию и на Баумана и на проспекте победы в выиграше только Непонятная фирма армянская и губернатор. Армянская шутка так сказать
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Водитель

сегодня, 11:19
Должны были 20 см толщиной положить , а положили 18 см .Вот и с экономили
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гость

сегодня, 11:19
Ну ,вы поняли ! Сергей Алпатов ,привет тебе !
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