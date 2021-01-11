На ремонте дорог Липецк сэкономил почти 44 млн рублей

Подрядчики согласились подлатать полотно со скидками.

Управление главного смотрителя завершило крупные электронные аукционы на дорожные ремонты в 2021 году. На торги вынесли два лота стоимостью свыше 100 млн рублей каждый. В электронных аукционах победителями стали компании из Воронежа и Липецка. Оба подрядчика значительно снизили стоимость услуг в ходе торгов. Исходя из соотношения максимальной объявленной стоимости лотов и конечного предложения победителей, можно говорить об экономии на дорожных ремонтах почти 44 млн рублей из городского бюджета.



В ООО «Дорожник» из Воронежской области согласились выполнить работы за 93 145 997 рублей при начальной цене контракта в 117 164 776 рублей. С дисконтом почти в 24 млн рублей воронежская компания обновит дорожное полотно на улицах Подгоренской, Стаханова, Кривенкова, Белана, 2-ой Индустриальной, Доватора, Филипченко. ООО «Дорожник» уже известно в Липецке: организация обновляла улицу Баумана и дороги на ЛТЗ.



Липецкая компания ООО «Инфинити Групп» выиграла второй крупный дорожный тендер, сбив стартовую стоимость с 112 678 166 рублей до 92 959 486 рублей. Липчане отремонтируют дороги на улицах Тельмана, улицах в Ссёлках и в поселке Дачный, на улицах Пушкина и Расковой, на площади Победы. Ранее ООО «Инфинити Групп» ремонтировала проспект Мира.



Подрядчики приступят к работе как только позволит погода.