Общество

27 минут назад

Благоустройство Ельца вынесут на голосование

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#благоустройство #опрос
Благоустройство Ельца вынесут на голосование

Планируется развитие шести скверов — горожанам нужно проголосовать за один вариант.

Жителей Ельца до 15 января просят ознакомиться с проектами по благоустройству городских территорий. Ранее были выбраны шесть территорий — все это скверы. Они расположены на улицах Фабрициуса, Гайтеровой, Фурманова, Орджоникидзе и Черокманова.

- Благоустройство будет осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец».  В перечень для голосования включены общественные территории, предложенные жителями города. Позже состоится рейтинговое голосование, - указано в сообщении администрации Ельца.

О старте онлайн-голосования сообщат отдельно.


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#благоустройство #опрос

Комментарии (1)

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гость

17 минут назад
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