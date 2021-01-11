Благоустройство Ельца вынесут на голосование

Планируется развитие шести скверов — горожанам нужно проголосовать за один вариант.

Жителей Ельца до 15 января просят ознакомиться с проектами по благоустройству городских территорий. Ранее были выбраны шесть территорий — все это скверы. Они расположены на улицах Фабрициуса, Гайтеровой, Фурманова, Орджоникидзе и Черокманова.



- Благоустройство будет осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец». В перечень для голосования включены общественные территории, предложенные жителями города. Позже состоится рейтинговое голосование, - указано в сообщении администрации Ельца.



О старте онлайн-голосования сообщат отдельно.





