Общество

59 минут назад

Магазин получил солидный штраф из-за отказа принять платеж

5 1998
#штраф
Магазин получил солидный штраф из-за отказа принять платеж

Посетителю торговой сети отказали в пополнении счета электронного кошелька на 250 рублей, альтернатива мужчину не устроила. Потребитель написал на магазин жалобу.

Утром 14 августа 2019 года житель Липецка зашел в торговую точку «Связной» в ТЦ «Ноябрьский». Липчанин пришел, чтобы пополнить счет электронного кошелька. Мужчине требовалось внести 250 рублей, при себе у него была купюра в 500 рублей. Сотрудник торговой точки отказал в услуге из-за того, что минимальная сумма пополнения через кассу составляет 1 000 рублей, и предложил пополнить кошелёк через терминал. Но терминал сдачи не выдаёт.

Мужчину этот вариант не устроил, он обратился с жалобой в Роспотребнадзор. Ведомство провело проверку и оштрафовало торговую сеть на 30 000 рублей. Представители торговой сети попытались оспорить штраф в региональном арбитражном суде, но им было отказано в удовлетворении жалобы.

- ООО «Сеть связной», отказав в оказании услуги по пополнению в связи с тем, что минимальная сумма пополнения через кассу составляет 1000 рублей, и предложив пополнить кошелёк через терминал, не исполнило обязанности по обеспечению возможности оплаты услуг и нарушило установленное законом право указанного лица на расчёт на территории Российской Федерации наличными деньгами (рублями) без ограничения суммы, - указано в документах суда.
5 1998
#штраф

Комментарии (5)

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ЮРА

10 минут назад
Эти мобильные салоны совсем уже оборзели. И персонал обслуживающий - сплошь школота, с которой невозможно ничего решить.
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Валентина

10 минут назад
Молодец! Уважуха!
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Пауль

37 минут назад
222, Совершенно верно!!!!!
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Мизантроп

44 минуты назад
Правильно наказали. Обнаглели.
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222

52 минуты назад
Это значит, что отказ обслужить без маски не законен
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