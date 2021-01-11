59 минут назад
Магазин получил солидный штраф из-за отказа принять платеж
Посетителю торговой сети отказали в пополнении счета электронного кошелька на 250 рублей, альтернатива мужчину не устроила. Потребитель написал на магазин жалобу.
Мужчину этот вариант не устроил, он обратился с жалобой в Роспотребнадзор. Ведомство провело проверку и оштрафовало торговую сеть на 30 000 рублей. Представители торговой сети попытались оспорить штраф в региональном арбитражном суде, но им было отказано в удовлетворении жалобы.
- ООО «Сеть связной», отказав в оказании услуги по пополнению в связи с тем, что минимальная сумма пополнения через кассу составляет 1000 рублей, и предложив пополнить кошелёк через терминал, не исполнило обязанности по обеспечению возможности оплаты услуг и нарушило установленное законом право указанного лица на расчёт на территории Российской Федерации наличными деньгами (рублями) без ограничения суммы, - указано в документах суда.
ЮРА
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