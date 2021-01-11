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62-летний водитель погиб в лобовом столкновении «Дэу-Нексия» и «Фольксвагена»

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#авария #ДТП
62-летний водитель погиб в лобовом столкновении «Дэу-Нексия» и «Фольксвагена»

За трое суток на дорогах Липецкой области восемь человек получили травмы, два человека погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 января в Липецке на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Форд» с 35-летней женщиной за рулем, «Шевроле» с 45-летним водителем и «Дэу-Нексия» под управлением 48-летнего мужчины. В аварии пострадали два пассажира «Шевроле» - девочки 13-ти и 5-ти лет. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены. Оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности, что возможно уберегло их от более тяжелых травм. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

В тот же день в Липецке на улице Октябрьской столкнулись «Митсубиси» под управлением 48-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» 21-летнего водителя. Ваварии пострадали 24-летняя пассажирка «Митсубиси» и 19-летняя девушка из «десятки». Обе пострадавшие госпитализированы. 

9 января в Липецком районе на трассе Частая Дубрава – Орел – Тамбов 22-летний водитель »ВАЗ-2115» не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 31-летнего мужчины. От полученных травм водитель «пятнадцатой» погиб на месте. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

В Усманском районе на дороге Усмань – Московка – Дрязги столкнулись автомобили «Дэу-Нексия» под управлением 62-летнего мужчины и «Фольксваген» с 44-летним мужчиной за рулем. Водитель «Фольксвагена» госпитализирован, а водитель «Нексии» погиб на месте. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5813 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 40 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 157.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4850 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.

Также зафиксировано 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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цирк

37 минут назад
цивилизация уничтожит человечество, которое из-за своего невежества и деградации попутало берега и не черта не соображает, что самое главное в жизни-147 процентов
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YES

40 минут назад
И кто выехал на встречку...???
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Вопросы

43 минуты назад
Еще бы указывали: погибший и виновный- одно лицо? Тогда хрен с ним
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)))

52 минуты назад
всё одно .... выезд на полосу встречного движения...
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Lor 1347

56 минут назад
Как с войны сводки , каждый день.
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