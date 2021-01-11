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62-летний водитель погиб в лобовом столкновении «Дэу-Нексия» и «Фольксвагена»
За трое суток на дорогах Липецкой области восемь человек получили травмы, два человека погибли.
В тот же день в Липецке на улице Октябрьской столкнулись «Митсубиси» под управлением 48-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» 21-летнего водителя. Ваварии пострадали 24-летняя пассажирка «Митсубиси» и 19-летняя девушка из «десятки». Обе пострадавшие госпитализированы.
9 января в Липецком районе на трассе Частая Дубрава – Орел – Тамбов 22-летний водитель »ВАЗ-2115» не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 31-летнего мужчины. От полученных травм водитель «пятнадцатой» погиб на месте. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.
В Усманском районе на дороге Усмань – Московка – Дрязги столкнулись автомобили «Дэу-Нексия» под управлением 62-летнего мужчины и «Фольксваген» с 44-летним мужчиной за рулем. Водитель «Фольксвагена» госпитализирован, а водитель «Нексии» погиб на месте. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5813 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 40 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 157.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4850 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.
Также зафиксировано 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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