62-летний водитель погиб в лобовом столкновении «Дэу-Нексия» и «Фольксвагена»

За трое суток на дорогах Липецкой области восемь человек получили травмы, два человека погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 января в Липецке на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Форд» с 35-летней женщиной за рулем, «Шевроле» с 45-летним водителем и «Дэу-Нексия» под управлением 48-летнего мужчины. В аварии пострадали два пассажира «Шевроле» - девочки 13-ти и 5-ти лет. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены. Оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности, что возможно уберегло их от более тяжелых травм. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

В тот же день в Липецке на улице Октябрьской столкнулись «Митсубиси» под управлением 48-летнего мужчины и «ВАЗ-2110» 21-летнего водителя. Ваварии пострадали 24-летняя пассажирка «Митсубиси» и 19-летняя девушка из «десятки». Обе пострадавшие госпитализированы.

9 января в Липецком районе на трассе Частая Дубрава – Орел – Тамбов 22-летний водитель »ВАЗ-2115» не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 31-летнего мужчины. От полученных травм водитель «пятнадцатой» погиб на месте. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

В Усманском районе на дороге Усмань – Московка – Дрязги столкнулись автомобили «Дэу-Нексия» под управлением 62-летнего мужчины и «Фольксваген» с 44-летним мужчиной за рулем. Водитель «Фольксвагена» госпитализирован, а водитель «Нексии» погиб на месте. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5813 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 40 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 157.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4850 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.

Также зафиксировано 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.