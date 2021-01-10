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Минпросвещения России опубликовало новые правила приема первоклассников в школы

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В этом году родители первоклассников столкнутся с рядом изменений в законодательстве. Теперь согласно приказу Министерства просвещения России прием заявок начнется 1 апреля. В прошлые годы прием документов начинался в январе.

Прием заявлений будет осуществляться до 30 июня. Узнать о зачислении ребенка в первый класс родители смогут только в июле. Ранее родителям приходилось ждать ответ не более 7 дней. Новые правила будут действовать для тех учеников, которые проживают на «участке» школы или имеют преимущество при зачислении (братья или сестры являются учениками этой школы).

Те же, кто не имеет приоритетного права на зачисление в ту или иную школу, должны будут подавать заявки после 6 июля. Если в учебном заведении останутся свободные места – их примут. В случае, если классы будут укомплектованы, муниципальные власти должны помочь с устройством ребенка в другую школу, сообщает tuvest.ru

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