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Минпросвещения России опубликовало новые правила приема первоклассников в школы
В этом году родители первоклассников столкнутся с рядом изменений в законодательстве. Теперь согласно приказу Министерства просвещения России прием заявок начнется 1 апреля. В прошлые годы прием документов начинался в январе.
Те же, кто не имеет приоритетного права на зачисление в ту или иную школу, должны будут подавать заявки после 6 июля. Если в учебном заведении останутся свободные места – их примут. В случае, если классы будут укомплектованы, муниципальные власти должны помочь с устройством ребенка в другую школу, сообщает tuvest.ru