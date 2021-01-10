В Мичуринском районе ищут самолет, упавший в годы Великой Отечественной войны

Тамбовское региональное отделение Поискового движения России, сообщило, что «январские праздничные дни дали возможность продолжить работу на месте катастрофы самолета, которая произошла рядом с деревней Сестренка Мичуринского района Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны».
Задача состояла в том, что бы еще раз более тщательно с помощью глубинного металлоискателя проверить место, где осенью и в декабре месяце поисковики уже вели обследование территории. Напомним, что рядом с ручьем было обнаружено кучное скопление мелких фрагментов самолета. Проделана работа по извлечению их из земли, расчищена от растительности прилегающая территория. 12 декабря были намечены работы экскаватора, но ночью температура воздуха понизилась до - 10 градусов, и двигатель машины не завелся. На следующий день экскаватор выполнил свою работу, прокопал глубокий шурф. Все ждали, что вот-вот раздастся скрежет ковша о металл, но, увы... В этом месте двигателя или других крупных фрагментов самолета не оказалось. Поисковики вновь разыскали очевидцев крушения самолета - Анатолия Гавриловича Додолкина, 1937 года рождения и Ивана Дмитриевича Куликова 1934 года рождения. Оба рассказывают о катастрофе самолета в этом месте, но Иван Дмитриевич, сказал, что фюзеляж самолета ушел в болотную жижу чуть дальше, метрах в пятидесяти от шурфа. Поэтому 6 января провели дополнительное обследование и отметили места, где металлоискатель давал сигнал, сообщает www.michurinsk.ru