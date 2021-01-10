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Три человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и легкового автомобиля

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#авария #ДТП
Три человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и легкового автомобиля

Пострадавших из машин извлекали спасатели.

Утром 9 января в Добровском района на дороге Липецк-Борисовка в районе СНТ «Бытовик» столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль «Киа Сид».

Как сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы, первым на месте аварии оказался расчет отдельного пожарно-спасательного поста  № 39 села Большой Хомутец. 

Оказалось, что в результате аварии пострадали водитель и пассажир «ГАЗели» и водитель «Киа». Спасатели оказали пострадавшим первую помощь, а затем передали их прибывшим медицинским бригадам. 

Фото Г(О)БУ «Управление ГПСС».


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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Автомеханник

18 минут назад
Глаза разуйте, это Киа Соренто.
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Максим

36 минут назад
Удар был значительный судя по фото, сама газель не показана думаю там ещё хуже повреждения. Всем выжившим выздоровления.
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житель

41 минуту назад
Алкан с ЛТЗ, Киа Рио.
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Алкан с ЛТЗ

45 минут назад
На фото Киа или Газель? ))
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