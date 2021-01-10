Три человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и легкового автомобиля

Пострадавших из машин извлекали спасатели.

Утром 9 января в Добровском района на дороге Липецк-Борисовка в районе СНТ «Бытовик» столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль «Киа Сид».



Как сообщает Управление государственной противопожарной спасательной службы, первым на месте аварии оказался расчет отдельного пожарно-спасательного поста № 39 села Большой Хомутец.



Оказалось, что в результате аварии пострадали водитель и пассажир «ГАЗели» и водитель «Киа». Спасатели оказали пострадавшим первую помощь, а затем передали их прибывшим медицинским бригадам.



Фото Г(О)БУ «Управление ГПСС».





