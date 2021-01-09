Ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 95-летием

По статистике, до такого возраста доживает менее 1% людей на планете.

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны, жителю Липецкой области Петру Нахаеву исполнилось 95 лет.- Можно уверенно назвать юбиляра феноменом современности, так как, по статистике, до такого возраста доживает менее 1% людей на планете, - отметил на своей странице в Инстаграм глава Данковского района Валерий Фалеев. - В дарованные ему годы фронтовик бодр, на своих ногах, обладает здравым умом, отличной памятью и охотно встречает гостей. В числе тех, кто разделяет радость праздничной даты вместе с героем дня, - супруга, дети, внуки и правнук. К поздравлениям присоединились и мы.Сегодня ветерану передали поздравление от президента России Владимира Путина, конверт с материальной поддержкой от губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и подарки от района.- Стоит отметить, что, несмотря на солидный возраст, Пётр Евстигнеевич по-прежнему жизнерадостен и активен, отлично помнит все даты, рассказал о войне и событиях прожитых лет, - поведал Валерий Фалеев. - Этот человек является примером для всех, ведь достичь такого возраста можно только благодаря огромному позитиву и неиссякаемому оптимизму, которыми наделены многие люди советского поколения. Мы поблагодарили ветерана за тёплый приём и пожелали ему успешной встречи следующего - векового юбилея!