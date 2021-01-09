Общество
сегодня, 16:09
В Липецке 30 машин выйдут на борьбу с гололёдом
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Липчан просят не оставлять автомобили на обочинах проезжих частей.
Напомним, спасатели распространили экстренное предупреждение о гололёде. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сотрудники муниципального управления благоустройства дежурят на дорогах областного центра.
- Пока температура плюсовая, мы продолжаем расчищать улично-дорожную сеть - вывозим снег и подметаем. К внесению противогололёдных материалов с помощью 30 единиц техники приступим, как только столбик термометра покажет отрицательные значения. Тротуары и пешеходные зоны наши специалисты также обработают пескосоляной смесью, - поясняет начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными. Водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима. Пешеходам советуют выбирать удобную обувь и смотреть под ноги.
Также специалисты управления просят липчан не оставлять машины на обочинах проезжих частей, автомобили мешают уборке снега.
- Пока температура плюсовая, мы продолжаем расчищать улично-дорожную сеть - вывозим снег и подметаем. К внесению противогололёдных материалов с помощью 30 единиц техники приступим, как только столбик термометра покажет отрицательные значения. Тротуары и пешеходные зоны наши специалисты также обработают пескосоляной смесью, - поясняет начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными. Водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима. Пешеходам советуют выбирать удобную обувь и смотреть под ноги.
Также специалисты управления просят липчан не оставлять машины на обочинах проезжих частей, автомобили мешают уборке снега.
1 383
Андий