Общество

сегодня, 16:09

В Липецке 30 машин выйдут на борьбу с гололёдом

1 383
#благоустройство #гололёд
1
В Липецке 30 машин выйдут на борьбу с гололёдом

Липчан просят не оставлять автомобили на обочинах проезжих частей.

Напомним, спасатели распространили экстренное предупреждение о гололёде. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сотрудники муниципального управления благоустройства дежурят на дорогах областного центра.

- Пока температура плюсовая, мы продолжаем расчищать улично-дорожную сеть - вывозим снег и подметаем. К внесению противогололёдных материалов с помощью 30 единиц техники приступим, как только столбик термометра покажет отрицательные значения. Тротуары и пешеходные зоны наши специалисты также обработают пескосоляной смесью, - поясняет начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными. Водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима. Пешеходам советуют выбирать удобную обувь и смотреть под ноги.

Также специалисты управления просят липчан не оставлять машины на обочинах проезжих частей, автомобили мешают уборке снега.
1 383
#благоустройство #гололёд
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Андий

7 минут назад
Сквер Белана , сплошной лёд с Нового года ,позор ?!!
ответить

Еще в рубрике

Около 30 липчан собрались, чтобы выступить против многоэтажной застройки
#строительство
9
Около 30 липчан собрались, чтобы выступить против многоэтажной застройки

52 минуты назад

Общество
Сегодня на нарушениях антикоронавирусных мер попались пекарня и два бара
#торговля #общепит
7
Сегодня на нарушениях антикоронавирусных мер попались пекарня и два бара

сегодня, 15:25

Общество
На нарушениях антикоронавирусных мер вчера попались три магазина
#коронавирус #торговля
4
На нарушениях антикоронавирусных мер вчера попались три магазина

сегодня, 08:26

Общество
В Чаплыгинском районе горел храм
#пожар #УГПСС
17
В Чаплыгинском районе горел храм

вчера, 16:35

Общество
В Добринском районе перевернулась молочная цистерна
#ДТП
11
В Добринском районе перевернулась молочная цистерна

вчера, 15:13

Общество
В Усмани хулиганы спилили памятный крест
#казаки #крест
79
В Усмани хулиганы спилили памятный крест

вчера, 15:01

Общество