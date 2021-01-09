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Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 10 января
Перенестись в прошлое и поиграть на советских игровых автоматах, посмотреть сказочное представление о царевне Несмеяне, которое приготовил Большой московский цирк, насладиться «Снежной феерией» известных музыкальных произведений - GOROD48 собрал небольшую подборку событий в сети на 10 января, последний день новогодних каникул.
Сайт музея Москва-Сити открывает очередную часть ежедневного виртуального адвент-квеста «Выше елки» – участников приглашают на другой континент, в Бразилию.
Биологический музей им. К. А. Тимирязева проведет очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В последний день каникул в 12:00 начнется «Новогодняя елка с трилобитом Арсением». В музее тоже решили нарядить новогоднюю ёлку, ведь это весело и сразу создаёт праздничное настроение. А украшать ёлку вместо шариков и мишуры будут особенные «биоэфирные» игрушки. Здесь встретятся древний ящер и овечка Долли, бессмертная медуза и летучая собака, тихоходка и бактериофаг, муха дрозофила и корабль Его Величества «Бигль», светлячки и витамины. Ведущим елки станет трилобит Арсений, который расскажет истории «биоэфирных»
игрушек.
Музей археологии Москвы приглашает детей и взрослых на онлайн-программы. В 14:00 начнется лекция-демонстрация «Древнейшее прошлое Московского края». В ходе лекции слушатели узнают о заселении территории Московского региона в каменном веке. Ведущий расскажет о климатических условиях, местах стоянок, людях и животных этого времени. Покажет подлинные предметы, которые изготовил человек несколько тысяч лет назад. Занятие включает в себя интерактивную часть, поэтому слушателям необходимо подготовить листок и ручку для записи ответов. Для того, чтобы попасть на лекцию, нужна регистрация.
Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает присоединиться к тематической онлайн-программе, подготовленной ко дню рождения великого конструктора Сергея Королева. Стартует программа 10 января в 16:00 лекцией «История пилотируемой космонавтики». Трансляция лекции пройдет на странице ВДНХ в « Одноклассниках». После эфира зрители смогут задать лектору свои вопросы. Сделать это можно будет на платформе Zoom, предварительно зарегистрировавшись.
Музей советских игровых автоматов предлагает вспомнить популярные игры – на сайте есть электронные версии «Магистрали», «Авторалли», «Морского боя», «Городков» и «Зимней охоты». Также музей записал для вас видеоэкскурсию экспозициям: на экскурсии сотрудники музея сыграют в автоматы и расскажут интересные факты о них.
В Доме Гоголя – очередные события новогоднего семейного фестиваля «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook будут открывать доступ к новым мероприятиям. Так, в 18:00 начнется онлайн-концерт «Импрессионизм в музыке».
Российский национальный музей музыки в 18:00 запустит трансляцию концерта «Снежная феерия». Новогодние мелодии, музыка самых разных эпох: яркие переложения известных произведений. В программе концерта «Снежная феерия»: музыка Джакомо Мейербера, Петра Чайковского, Жана-Ксавье Лефебра, Генри Манчини, Артура Уоррелла, Александра Аверкина, Михаила Штейнберга, Константина Шиловского.