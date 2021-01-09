Общество

44 минуты назад

Сегодня на нарушениях антикоронавирусных мер попались пекарня и два бара

2 724
#торговля #общепит
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Сегодня на нарушениях антикоронавирусных мер попались пекарня и два бара

Всего проверили 23 торговых точки.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора Липецкой области были проведены очередные мероприятия на предмет соблюдения в торговых объектах правил поведения в период введения режима повышенной готовности, которые определены постановлением администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

В результате мероприятий сотрудниками обследовано 23 торговых объекта, возбуждено административное дело по ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в одной из пекарен в 15 микрорайоне Липецка. Кроме того, сотрудниками Роспотребнадзора тот же предприниматель будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Сотрудником Роспотребнадзора за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения также возбуждено два административных дела по ст. 6.3 КоАП РФ в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в двух барах.

- В целом в торговых объектах прослеживается тенденция выполнения как работниками, так и посетителями правил поведения при введении режима повышенной готовности, - отмечают в управлении потребрынка.
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#торговля #общепит
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Комментарии (2)

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Перри Мейсон

7 минут назад
Даже среди барыг ковид-диссидентов все меньше и меньше..
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Как же они все

18 минут назад
Достали
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