Сегодня на нарушениях антикоронавирусных мер попались пекарня и два бара

Всего проверили 23 торговых точки.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора Липецкой области были проведены очередные мероприятия на предмет соблюдения в торговых объектах правил поведения в период введения режима повышенной готовности, которые определены постановлением администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



В результате мероприятий сотрудниками обследовано 23 торговых объекта, возбуждено административное дело по ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в одной из пекарен в 15 микрорайоне Липецка. Кроме того, сотрудниками Роспотребнадзора тот же предприниматель будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".



Сотрудником Роспотребнадзора за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения также возбуждено два административных дела по ст. 6.3 КоАП РФ в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в двух барах.



- В целом в торговых объектах прослеживается тенденция выполнения как работниками, так и посетителями правил поведения при введении режима повышенной готовности, - отмечают в управлении потребрынка.