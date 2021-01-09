Больше всего новых случаев коронавируса - в Липецке и Тербунском районе

Сейчас в нашем регионе лечение проходят 4252 человека с COVID-19.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, ещё 104 человека в регионе вылечились от коронавируса, 5 человек за сутки умерли.



Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 17522 случая новой коронавирусной инфекции, 12980 человек выздоровели, 290 человек умерли, 4252 — на лечении.



По состоянию на 14.00 9 января в больницах региона находятся 1591 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получает лечение на дому 2661 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 164 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего новых случаев в городе Липецке - 74 случая и в Тербунском районе, где за сутки зарегистрировали сразу 24 случая заболевания.



9 случаев COVID-19 пришлось на Становлянский район, 8 - на Чаплыгинский район, по 7 - на Воловский и Лебедянский районы, 6 - на Грязинский район, по 5 - на Данковский, Липецкий и Хлевенский районы, по 3 случая - на Добринский, Задонский и Усманский районы, 2 - на Долгоруковский район, по одному случаю - на Елец, Елецкий и Добровский районы.













