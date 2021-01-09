Происшествия

52 минуты назад

23-летний липчанин угнал «шестёрку»

2 349
#угон
23-летний липчанин угнал «шестёрку»

Угонщику теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Липецку по горячим следам установлена личность предполагаемого участника угона, совершенного в Октябрьском округе Липецка 4 января этого года.

- По предварительным данным, 4 января безработный 23-летний житель Липецка без цели хищения неправомерно завладел автомобилем "ВАЗ-2106", принадлежащем 64-летней липчанке, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Известно, что подозреваемый был судим за имущественное преступление и преступление против личности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Расследование продолжается.

Угонщику теперь грозит штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
2 349
#угон

Комментарии (2)

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Липчанин

14 минут назад
Смешно, это для того что б сделать чистосерлечное признание, ему написали без цели хищения. Какой хороший мальчик, какой злой хозяин автомобиля не дал мальчику в магазин за хлебом доехать
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Вован настоящий

28 минут назад
Опять без цели хищения? Он её помыть взял?
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