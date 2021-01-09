Коронавирус

31 минуту назад

В Липецкой области подтверждены 164 новых случая коронавируса, 5 человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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В Липецкой области подтверждены 164 новых случая коронавируса, 5 человек от COVID-19 умерли

Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 17 522 человека.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 164 новых случая инфицирования коронавирусом, 5 человек от COVID-19 умерли, 104 человек выздоровели.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 17 522 человека, 12 980 из них выздоровели, 290 жителей области от COVID-19 умерли.

В России за минувшие сутки подтверждены 23 309 случаев инфицирования коронавирусом, 23 680 человек за сутки выздоровели, 470 человек умерли.

С начала эпидемии в стране заболели 3 379 103 человека, 2 754 809 из них выздоровели, 61 381 человек от COVID-19 умерли.
376
#коронавирус
3

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