В Липецкой области подтверждены 164 новых случая коронавируса, 5 человек от COVID-19 умерли

Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 17 522 человека.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 164 новых случая инфицирования коронавирусом, 5 человек от COVID-19 умерли, 104 человек выздоровели.



Общее число заболевших с начала эпидемии составило в Липецкой области 17 522 человека, 12 980 из них выздоровели, 290 жителей области от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки подтверждены 23 309 случаев инфицирования коронавирусом, 23 680 человек за сутки выздоровели, 470 человек умерли.



С начала эпидемии в стране заболели 3 379 103 человека, 2 754 809 из них выздоровели, 61 381 человек от COVID-19 умерли.