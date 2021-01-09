16 липецких водителей попались за езду в пьяном виде

По 10 января дорожные полицейские в усиленном режиме будут выявлять водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

Накануне начались массовые проверки водителей сотрудниками ГИБДД: с 8 по 10 января дорожные полицейские в усиленном режиме будут выявлять водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в ходе рейдовых мероприятий уже попались 16 нарушителей: 6 из них были в состоянии алкогольного опьянения и 10 отказались проходить медицинское освидетельствование.



Липецкая Госавтоинспекция напоминает, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.



За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.



В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.