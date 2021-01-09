Обнаружены тела трех погибших при сходе лавины в Норильске

Под снегом нашли тела трех человек — женщины, мужчины и ребенка полутора лет. Еще одного пострадавшего — подростка 14 лет — доставили в больницу с тяжелыми травмами. По данным СК, все они были из одной семьи





Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами после схода лавины на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.



«Найден погибший ребенок, полтора года, мальчик», — сообщили в ведомстве.



Позже спасатели обнаружили тело мужчины.



Число погибших при сходе лавины в районе горнолыжной базы в Норильске выросло до трех: ранее под снегом нашли тело 38-летней женщины. Одного пострадавшего — 14-летнего подростка — госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным регионального управления СК, взрослые приходились родителями ребенку и подростку.





