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32 минуты назад
В сибирском вузе собираются открыть факультет Tik-Tok
Представители заведения считают это отличной идеей.
В Томском политехническом университете в ближайшие годы может появиться очень необычный предмет – «факультет Tik-Tok». Как сообщила пресс-служба вуза, основатель частной бизнес-школы для подростков BROOX Виталий Хилько обратился в ТПУ с инициативой создать образовательный модуль, посвященный Tik-Tok. Как утверждает Хилько, соцсеть рассматривается прежде всего как инструмент для ведения бизнеса и у него уже есть есть успешный опыт внедрения Tik-Tok в решение бизнес-задач, сообщает sibdepo.ru
Реализация идеи обсуждается со Школой инженерного предпринимательства.
«В 2020 году Tik-Tok стал самым скачиваемым приложением. Он ежеминутно генерирует невероятный трафик. Это перспективный инструмент цифрового маркетинга для предпринимателей. Логично, что нужны специалисты, которые могут с ним работать», — прокомментировал директор ШИП Александр Осадченко.
Внедрение модуля Tik-Tok в образовательные программы ШИП начнут с приглашения специалистов с рынка и обучения преподавателей. Планируется также провести опрос студентов, чтобы понять их интересы и ожидания от нового образовательного блока.
Новость о возможном появлении «факультета Tik-Tok» уже вызвала волну негодования у бывших и настоящих студентов вуза в соцсетях. Некоторые пишут, что с появлением такой дисциптилы в родном вузе придётся скрывать, где пришлось получать диплом. Но, похоже, сами представители ТПУ настроены серьёзно, судя по ответам с официального аккаунта образовательного учреждения «ВКонтакте».
«Инстаграм когда-то тоже был исключительно развлекательной площадкой, потом туда пришли бренды, бизнес, пользователи стали больше внимания уделять текстам, смыслам. То же самое будет происходить и с Tik-Tok, его аудитория будет взрослеть, контент будет меняться. Социальные сети уже стали главным источником получения информации, нельзя сбрасывать со счетов и Tik-Tok, который не перестает набирать популярность. В ТПУ есть магистерская программа «Цифровой маркетинг». Студентов учат в том числе навыкам SMM. Рано или поздно, но маркетологу придется учиться работать с Tik-Tok. Зачем ждать?», — отвечают в соцсетях представители вуза.
Реализация идеи обсуждается со Школой инженерного предпринимательства.
«В 2020 году Tik-Tok стал самым скачиваемым приложением. Он ежеминутно генерирует невероятный трафик. Это перспективный инструмент цифрового маркетинга для предпринимателей. Логично, что нужны специалисты, которые могут с ним работать», — прокомментировал директор ШИП Александр Осадченко.
Внедрение модуля Tik-Tok в образовательные программы ШИП начнут с приглашения специалистов с рынка и обучения преподавателей. Планируется также провести опрос студентов, чтобы понять их интересы и ожидания от нового образовательного блока.
Новость о возможном появлении «факультета Tik-Tok» уже вызвала волну негодования у бывших и настоящих студентов вуза в соцсетях. Некоторые пишут, что с появлением такой дисциптилы в родном вузе придётся скрывать, где пришлось получать диплом. Но, похоже, сами представители ТПУ настроены серьёзно, судя по ответам с официального аккаунта образовательного учреждения «ВКонтакте».
«Инстаграм когда-то тоже был исключительно развлекательной площадкой, потом туда пришли бренды, бизнес, пользователи стали больше внимания уделять текстам, смыслам. То же самое будет происходить и с Tik-Tok, его аудитория будет взрослеть, контент будет меняться. Социальные сети уже стали главным источником получения информации, нельзя сбрасывать со счетов и Tik-Tok, который не перестает набирать популярность. В ТПУ есть магистерская программа «Цифровой маркетинг». Студентов учат в том числе навыкам SMM. Рано или поздно, но маркетологу придется учиться работать с Tik-Tok. Зачем ждать?», — отвечают в соцсетях представители вуза.