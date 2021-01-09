В Липецкой области ищут свидетелей ДТП, в результате которого погиб отец троих детей

38-летний водитель "Тойоты" умер в больнице.

В Липецкой области ищут свидетелей ДТП, которое произошло 2 января. На трассе "Данков-Липецк" столкнулись два грузовых автомобиля: «Тойота Дюна» и «КамАЗ». 38-летний водитель «Тойоты» в результате ДТП был госпитализирован, но через несколько дней от полученных травм скончался в медучреждении. 7 января мужчину похоронили.



- Просьба откликнуться свидетелей, - просят близкие погибшего. – Нужны записи регистраторов или свидетельства очевидцев - тех, кто в этот момент проезжал мимо или останавливался. Погиб отец троих детей и просто хороший человек!



Контактный телефон: 89508009556