В мире
38 минут назад
Бразилец пришил себе на лицо собачью морду
Молодой бразилец захотел стать собакой
Как сообщает Jahaz TV, Интернет бурлит, обсуждая шокирующий поступок молодого человека, решившегося пересадить себе на лицо собачью морду. На появившихся в Сети фотографиях смельчак поэтапно запечатлел этот непростой процесс. Взяв отрезанную голову собаки, он обратился к хирургу, чтобы тот пришил ему оскаленную пасть животного, его мохнатые брови и другие части головы.
Выглядит это достаточно жутко, поэтому авторы новостных порталов, опубликовавших у себя эти снимки, не рекомендуют изучать их впечатлительным зрителям.
Больше никакой информации о молодом человеке и обстоятельствах, толкнувших его на данный поступок, нет. Как бы то ни было, обсуждение данного шокирующего фотоотчета в социальной сети Facebook собрало несколько сотен комментариев от пользователей из разных стран. Более 450 человек опубликовали эту новость на своих страницах. Многие комментаторы сходятся во мнении, что "собачий" фотоотчет представляет собой подделку.
"Как врач, я говорю, что невозможно пересадить себе собачью морду. По крайней мере, если вы хотите прожить с ней долго. Части тела мертвого животного в скором времени начнут разлагаться", — написал один из пользователей крупнейшей соцсети в мире.
Источник: www.vesti.ru
Выглядит это достаточно жутко, поэтому авторы новостных порталов, опубликовавших у себя эти снимки, не рекомендуют изучать их впечатлительным зрителям.
Больше никакой информации о молодом человеке и обстоятельствах, толкнувших его на данный поступок, нет. Как бы то ни было, обсуждение данного шокирующего фотоотчета в социальной сети Facebook собрало несколько сотен комментариев от пользователей из разных стран. Более 450 человек опубликовали эту новость на своих страницах. Многие комментаторы сходятся во мнении, что "собачий" фотоотчет представляет собой подделку.
"Как врач, я говорю, что невозможно пересадить себе собачью морду. По крайней мере, если вы хотите прожить с ней долго. Части тела мертвого животного в скором времени начнут разлагаться", — написал один из пользователей крупнейшей соцсети в мире.
Источник: www.vesti.ru