В мире

41 минуту назад

Зеленский попросил США ввести свои войска на Донбасс

95

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях привлечь Вашингтон к решению проблемы с Донбассом. 

По мнению украинского лидера, если США присоединятся к разрешению конфликта на востоке Украины, то проблема будет решена.

Причём, судя по его словам, речь идёт, в том числе, и через введение американских миротворческих сил в регионе, пишет news-day.info


95

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд

28 минут назад

В мире
В США задержали участника штурма Капитолия, закинувшего ноги на стол спикера палаты представителей
В США задержали участника штурма Капитолия, закинувшего ноги на стол спикера палаты представителей

29 минут назад

В мире
Бразилец пришил себе на лицо собачью морду
Бразилец пришил себе на лицо собачью морду

32 минуты назад

В мире
В Норвегии два человека скончались после прививки от COVID-19
В Норвегии два человека скончались после прививки от COVID-19

06.01.2021 15:15

В мире
В США неизвестные собирались врезаться на самолете в Капитолий
В США неизвестные собирались врезаться на самолете в Капитолий

06.01.2021 14:47

В мире
На Украине введены воинские звания по стандартам НАТО
На Украине введены воинские звания по стандартам НАТО

06.01.2021 14:44

В мире