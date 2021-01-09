В мире
41 минуту назад
Зеленский попросил США ввести свои войска на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях привлечь Вашингтон к решению проблемы с Донбассом.
По мнению украинского лидера, если США присоединятся к разрешению конфликта на востоке Украины, то проблема будет решена.
Причём, судя по его словам, речь идёт, в том числе, и через введение американских миротворческих сил в регионе, пишет news-day.info
Причём, судя по его словам, речь идёт, в том числе, и через введение американских миротворческих сил в регионе, пишет news-day.info