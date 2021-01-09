На нарушениях антикоронавирусных мер вчера попались три магазина

В одном торговом центре масочный режим нарушали и днём ранее.

Накануне сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с представителем управления Роспотребнадзора по Липецкой области были проведены обследования на предмет соблюдения требований постановления администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



Проверяющие наведались в 6 крупных торговых центров, магазины «шаговой доступности» и супермаркеты двух торговых сетей. Всего было обследовано около 60 объектов торговли.



- Возбуждено 3 дела об административном правонарушении по признакам ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в торговых центрах, - отмечают в управлении потребрынка.



В одном из торговых центров-нарушителей несоблюдение масочного режима отмечали и ранее, 7 января.



А вот в ходе обследования магазинов «шаговой доступности» и торговых сетей на предмет соблюдения условий соглашения об установлении максимальных цен для производителей и торговых предприятий на сахар-песок и подсолнечное масло нарушений не выявлено. Всего обследовано 10 объектов торговли. Но зафиксировано другое нарушение - реализация с признаками порчи бананов в одном магазине и груш - в другом. Товары были изъяты из реализации.

