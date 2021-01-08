Происшествия

24 минуты назад

Женщина за рулем внедорожника получила травм при столкновении с «ГАЗелью» под Липецком

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#ДТП #внедорожник
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Женщина за рулем внедорожника получила травм при столкновении с «ГАЗелью» под Липецком

ДТП произошло на трассе «Орел-Тамбов» на перекрестке с выездом из Сселок.

По предварительной версии, 39-летняя женщина за рулем внедорожника «Сан Йонг» выехала на трассу, не убедившись в безопасности своего маневра, и не уступила «ГАЗели».

- В результате ДТП водитель внедорожника была травмирована, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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#ДТП #внедорожник
1

Комментарии (1)

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инструктор

14 минут назад
Инновационное зеркало.....Видимо у 39 летней женщины на" соньке"такое же....
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