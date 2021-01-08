Женщина за рулем внедорожника получила травм при столкновении с «ГАЗелью» под Липецком

ДТП произошло на трассе «Орел-Тамбов» на перекрестке с выездом из Сселок.

По предварительной версии, 39-летняя женщина за рулем внедорожника «Сан Йонг» выехала на трассу, не убедившись в безопасности своего маневра, и не уступила «ГАЗели».



- В результате ДТП водитель внедорожника была травмирована, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



