Общество

40 минут назад

В Чаплыгинском районе горел храм

2 586
#пожар #УГПСС
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В Чаплыгинском районе горел храм

Тушить огонь помогали рязанские пожарные.

Утром 8 января на пульт связи отдельного пожарно-спасательного поста № 20 села Троекурово Чаплыгинского района поступило сообщение о возгорании в Никольской церкви в селе Урусово Чаплыгинского района.

Как сообщает УГПСС по Липецкой области, в тушении пожара были задействованы ОПСП № 20 села Троекурово Чаплыгинского района , ОПСП № 34 села Буховое Чаплыгинского района, 33 ПЧ ФПС по Липецкой Области, Пожарная часть № 28 ГКУ Рязанской области.

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На момент прибытия подразделений было установлено, что горит внутренняя отделка и потолочное перекрытие на площади 100 кв. м.

Загорание локализовано. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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Фото УГПСС по Липецкой области.
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#пожар #УГПСС
2

Комментарии (2)

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Лавочница

19 минут назад
Пора бы вспомнить что на дворе 7529 лето от сотворения Звездного Храма.
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н-дя

19 минут назад
Ос с.Буховое до с.Троекурово 55 км.Когда пожарные докоптят на своих нано-ЗИЛах....
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