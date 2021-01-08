В Чаплыгинском районе горел храм

Тушить огонь помогали рязанские пожарные.

Фото УГПСС по Липецкой области.

Утром 8 января на пульт связи отдельного пожарно-спасательного поста № 20 села Троекурово Чаплыгинского района поступило сообщение о возгорании в Никольской церкви в селе Урусово Чаплыгинского района.Как сообщает УГПСС по Липецкой области, в тушении пожара были задействованы ОПСП № 20 села Троекурово Чаплыгинского района , ОПСП № 34 села Буховое Чаплыгинского района, 33 ПЧ ФПС по Липецкой Области, Пожарная часть № 28 ГКУ Рязанской области.На момент прибытия подразделений было установлено, что горит внутренняя отделка и потолочное перекрытие на площади 100 кв. м.Загорание локализовано. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.