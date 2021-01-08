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В Липецкой области ночью и днем до +1

407
#снег
В Липецкой области ночью и днем до +1

В ближайшие сутки погода в Липецкой области ожидается облачной, с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Липецкой области облачно, временами небольшие снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью и днем составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно, временами снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается около нуля.

9 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 35 градусов мороза.
407
#снег

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