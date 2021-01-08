сегодня, 14:27
В Липецкой области ночью и днем до +1
В ближайшие сутки погода в Липецкой области ожидается облачной, с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 9 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, временами снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается около нуля.
9 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 35 градусов мороза.