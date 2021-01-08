В столкновении трех автомобилей в Подгорном пострадал ребенок

Под Липецком днем 8 января столкнулись «Шевроле», «Дэу» и «Форд».

Автомобиль «Шевроле» ехал в сторону Липецка, сообщают очевидцы последствий ДТП.В этот момент «Форд» выезжал на главную дорогу со стороны телецентра. После столкновения с ним «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где в него врезался автомобиль «Дэу».По словам очевидцев, в ДТП пострадал ребенок, которому оказывают помощь врачи скорой помощи.