Происшествия

36 минут назад

В столкновении трех автомобилей в Подгорном пострадал ребенок

1 639
#ДТП
3
В столкновении трех автомобилей в Подгорном пострадал ребенок

Под Липецком днем 8 января столкнулись «Шевроле», «Дэу» и «Форд».

Автомобиль «Шевроле» ехал в сторону Липецка, сообщают очевидцы последствий ДТП.

В этот момент «Форд» выезжал на главную дорогу со стороны телецентра. После столкновения с ним «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где в него врезался автомобиль «Дэу».

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По словам очевидцев, в ДТП пострадал ребенок, которому оказывают помощь врачи скорой помощи.

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1 639
#ДТП
3

Комментарии (1)

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житель

16 минут назад
Гадкий перекресток.
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