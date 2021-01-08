Общество

сегодня, 11:17

За сутки в Липецкой области подтверждены 162 случая коронавирусной инфекции, один человек скончался

1 733
#коронавирус #статистика
1
За сутки в Липецкой области подтверждены 162 случая коронавирусной инфекции, один человек скончался

Четырнадцать человек справились с COVID-19 и закончили лечение.

В Липецкой области за минувшие сутки подтверждены 162 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончался от COVID-19 один пациент, а 14 — закончили лечениt, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 17 358 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 876 человек, умерли — 285.

За последние сутки в России выявлено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 2 697 (11,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 355 794 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 731 129.
1 733
#коронавирус #статистика
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ковид диссидент

50 минут назад
Мейсон, ваш выход
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области ожидается налипание мокрого снега
#снег
8
В Липецкой области ожидается налипание мокрого снега

сегодня, 10:17

Общество
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 8 января
#праздники #досуг
9
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 8 января

вчера, 20:00

Общество
В пятницу три района Липецка останутся без воды
#отключение воды
38
В пятницу три района Липецка останутся без воды

вчера, 18:32

Общество
В Липецкой области потеплеет до +5
#погода
7
В Липецкой области потеплеет до +5

вчера, 17:09

Общество
В Липецкой области неизвестные расстреляли из оружия изоляторы на высоковольтной линии
#электричество #ЛЭП
31
В Липецкой области неизвестные расстреляли из оружия изоляторы на высоковольтной линии

вчера, 16:09

Общество
В парке Победы заканчивают монтировать каток
#каток
53
В парке Победы заканчивают монтировать каток

вчера, 13:38

Общество