За сутки в Липецкой области подтверждены 162 случая коронавирусной инфекции, один человек скончался

Четырнадцать человек справились с COVID-19 и закончили лечение.

В Липецкой области за минувшие сутки подтверждены 162 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончался от COVID-19 один пациент, а 14 — закончили лечениt, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.



С начала пандемии в регионе зарегистрированы 17 358 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 876 человек, умерли — 285.



За последние сутки в России выявлено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 2 697 (11,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 355 794 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 731 129.