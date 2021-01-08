В Липецкой области горели дома и машины

За сутки на территории региона пожарные выезжали на вызовы пять раз.

Около двух часов дня 7 января в селе Ворон-Лозовка Хлевенского района возник пожар в частном доме, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.Там отметили, что пожар выезжали тушить три отделения. Огонь повредил имущество на площади около двух квадратных метров. И предварительной причиной возгорания стал перетоп печи. Однако точная причина будет установлена в ходе административного расследования.В СНТ «Липецкстрой» в Липецке около 21.45 того же дня загорелся автомобиль «BMW». На тушение выезжало одно отделение пожарных. Огонь повредил внутреннюю обшивку салона. Частично машину удалось спасти.А вот в Усмасни приблизительно в это же время произошел пожар в домовладении на улице Октябрьской. Огонь охватил гараж и кровлю дома на 60 квадратных метрах. Двум отделения МЧС на помощь прибыли пожарные исправительной колонии №7.Они отстояли дом от полного уничтожения. Но огонь успел повредить надворные постройки и два автомобиля - «Mercedes» и «Калина».Еще один пожар в частном доме произошел ночь 8 января в Ельце по улице Коммунаров. Четыре отделения пожарных локализовали и потушили возгорание в чердачном помещении на площади 20 квадратных метров.Все происшествия обошлись без пострадавших.