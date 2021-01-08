Общество

56 минут назад

В Липецкой области ожидается налипание мокрого снега

2 534
#снег
В Липецкой области ожидается налипание мокрого снега

Липчан предупреждают об опасном метеорологическом явлении.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 8 января ожидается налипание мокрого снега, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

Спасатели рекомендуют жителям держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также приостановить работы на высоте.
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#снег

Комментарии (2)

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житель

13 минут назад
А этим не почем., Им же надо отбить теплоноситель,который был слит из 800 домов,якобы для замены прокладок.
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А этим не почем.

31 минуту назад
И Квадро топят как в- 30°. Соответственно и платёжки будут нагретой температуре воды. В северных районах платят меньше чем в Липецке.
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