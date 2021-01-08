В Липецкой области ожидается налипание мокрого снега

Липчан предупреждают об опасном метеорологическом явлении.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 8 января ожидается налипание мокрого снега, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.



Спасатели рекомендуют жителям держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также приостановить работы на высоте.