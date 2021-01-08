Происшествия

28 минут назад

«Лжепредпринимательница» пойдет под суд за пять тысяч рублей

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«Лжепредпринимательница» пойдет под суд за пять тысяч рублей

43-летняя липчанка стала учредителем и директором фирмы, и теперь может сесть в колонию на пять лет.

В декабре 2020 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецку совместно с сотрудниками налоговой службы по Липецкой области выявили факт незаконного образования юридического лица.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, к 43-летней женщине обратился знакомый и за 5 000 рублей предложил ей учредить юридическое лицо. Она согласилась. В апреле 2016 года они представили в государственную организацию, которая осуществляет регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимый пакет документов. Таким образом липчанка стала учредителем и директором фирмы, но при этом фактически к созданию и управлению указанной организации она отношения не имела.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщает пресс-служба ведомства. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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Комментарии (2)

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Я

11 минут назад
Если фирму я на родственника оформлю, это преступление. Что за бред
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Дафна

17 минут назад
И в чем её вина? Че то я не вкурила?
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