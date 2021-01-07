сегодня, 20:00
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 8 января
Маленьких зрителей ждут на кукольный спектакль «Дюймовочка», Дворцовую площадь северной столицы можно будет увидеть в необычном ракурсе с обзором в 360 градусов, также побывайте на совместном концерте групп «Сурганова и оркестр» и «Моральный кодекс» — GOROD48 собрал небольшую подборку событий в сети на 8 января.
Сайт музея Москва-Сити предлагает новое задание виртуального адвент-квеста «Выше елки» — очередную остановку сделают в Португалии.
Санкт-Петербургский музей истории денег открыл для виртуальных посетителей раздел «Музей в каждый дом», где размещает онлайн-версии фрагментов экскурсий. Теперь у вас есть возможность в любой момент познакомиться с коллекцией музея. Так, вы сможете узнать о монетах времен Екатерины II и пробных монетах России 1990-х годов, увидите средневековые проволочные монеты, узнаете, как появились водяные знаки на бумажных купюрах.
Биологический музей им. К. А. Тимирязева проведет очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В 12:00 вам расскажут о том, как проводят зиму разные животные — звери, птицы, змеи и даже насекомые.
Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина в 12:00 приглашает на программу «Костюм для Новогоднего стола». Трансляция состоится в социальных сетях и на сайте Музея музыки. На новогодних каникулах, когда все ходят в гости, самое время продемонстрировать знание этикета. Как есть самые любимые угощения новогоднего стола: мандарины, торт, мороженое, круассаны, маленькие и большие пироги? Как накрыть десертный стол? Ребята не только узнают правила этикета, но и увидят, как правильно сервировать стол. Они также смогут увидеть торжественную посуду, которой пользовалась семья Фёдора Ивановича Шаляпина.
Петербургский гид-переводчик и экскурсовод, журналист и писатель Павел Перец на своем YouTube-канале представляет сегодня не только собственные авторские экскурсии, но и открывает площадку для своих коллег. Так, его коллега Ирина Морозова подготовила рассказ как встречали Новый год в XIX веке и как появился Дед Мороз и елка. Здесь же можно найти ее обзор про котиков Санкт-Петербурга — самые милые памятники северной столицы. Сам автор канала Павел Перец провел экскурсию по Дворцовой площади Санкт-Петербурга в необычном формате — используя для трансляции технологию обзора 360 градусов.
В Доме Гоголя — очередные события новогоднего семейного фестиваля «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook будут открывать доступ к новым мероприятиям. Так, в 18:00 начнется онлайн-концерт «Итальянский блеск и испанские безумства».
Портал mos.ru предлагает вспомнить совместное выступление 6 июля групп «Сурганова и оркестр» и «Моральный кодекс» на форуме «Мой район» в Москве. Выступление стало завершающим аккордом мероприятия, которое собрало больше двух сотен экспертов в области градостроения и урбанистики.
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