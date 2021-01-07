Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 8 января

Маленьких зрителей ждут на кукольный спектакль «Дюймовочка», Дворцовую площадь северной столицы можно будет увидеть в необычном ракурсе с обзором в 360 градусов, также побывайте на совместном концерте групп «Сурганова и оркестр» и «Моральный кодекс» — GOROD48 собрал небольшую подборку событий в сети на 8 января.