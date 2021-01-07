Коронавирус

сегодня, 15:43

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 194 человека

3 666
#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 194 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 17 196 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 862 человека выздоровели, 284 человека умерли, 4 050 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 353 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 697 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 169 случаев инфицирования коронавирусом. Почти половина в Липецке — 76 человек. На втором месте Елец — 38, на третьем Лебедянский район — 21. В Липецком районе — 13, в Елецком районе — 8 заболевших, в Становлянском и Хлевенском районах — по 3, в Грязинскомм районе — 2, в Добринском, Добровском, Лев-Толстовском, Тербунском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Игорь

26 минут назад
гость2, Так медики мировой о правительства "постарались" на славу, вот морги и забиты.
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гость2

31 минуту назад
Игорь, ага только морги все забиты
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Игорь

сегодня, 15:54
Обычный грипп, превращенный мировым правительством в многолетнее ущемление гражданских прав и свобод.
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