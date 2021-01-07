В парке Победы заканчивают монтировать каток

Скоро его подключат к морозильной установке.

Завершено строительство помещения, в котором будут располагаться кафе, прокат коньков и раздевалки. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке — полы павильона залили бетоном, уже завтра их начнут облицовывать плиткой.



Смонтирована и площадка для катания 20 на 40 метров. Её основание застелили утеплителем. Сейчас здесь прокладывают систему труб протяженностью более 11 тысяч метров — по ним будет циркулировать жидкость-хладоген. Как только работы закончат, трубы подключат к коллектору, а его к морозильной установке — чиллеру.



— Уже завтра планируется смонтировать недостающее ограждение, после чего рабочие приступят к заливке самого катка, — сообщили в пресс-службе мэрии.



Толщина ледяного покрытия составит около 10 сантиметров — поддерживать его в хорошем состоянии планируют с помощью специальной заливочной машины.



Площадку для катания липчане смогут использовать даже при плюсовой температуре.



Фото: пресс-служба администрации Липецка