Общество

12 минут назад

В парке Победы заканчивают монтировать каток

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#каток
В парке Победы заканчивают монтировать каток

Скоро его подключат к морозильной установке.

Завершено строительство помещения, в котором будут располагаться кафе, прокат коньков и раздевалки. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке — полы павильона залили бетоном, уже завтра их начнут облицовывать плиткой.

Смонтирована и площадка для катания 20 на 40 метров. Её основание застелили утеплителем. Сейчас здесь прокладывают систему труб протяженностью более 11 тысяч метров — по ним будет циркулировать жидкость-хладоген. Как только работы закончат, трубы подключат к коллектору, а его к морозильной установке — чиллеру.

— Уже завтра планируется смонтировать недостающее ограждение, после чего рабочие приступят к заливке самого катка, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Толщина ледяного покрытия составит около 10 сантиметров — поддерживать его в хорошем состоянии планируют с помощью специальной заливочной машины.

Площадку для катания липчане смогут использовать даже при плюсовой температуре.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
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#каток

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