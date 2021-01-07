Коронавирус
53 минуты назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 169 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 172 случая новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 169 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 17 196 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 862 человека, умерли — 284 человека.
За минувшие сутки в России подтвержден 23 541 случай коронавирусной инфекции, 506 человек умерли, 23 729 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 332 142 случая коронавирусной инфекции, 2 709 452 человека выздоровели, 60 457 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 17 196 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 862 человека, умерли — 284 человека.
За минувшие сутки в России подтвержден 23 541 случай коронавирусной инфекции, 506 человек умерли, 23 729 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 332 142 случая коронавирусной инфекции, 2 709 452 человека выздоровели, 60 457 человек от COVID-19 умерли.
2 852
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