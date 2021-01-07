Коронавирус

53 минуты назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 169 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 169 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 172 случая новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 169 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 17 196 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 862 человека, умерли — 284 человека.

За минувшие сутки в России подтвержден 23 541 случай коронавирусной инфекции, 506 человек умерли, 23 729 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 3 332 142 случая коронавирусной инфекции, 2 709 452 человека выздоровели, 60 457 человек от COVID-19 умерли.
2 852
#коронавирус
2

Комментарии (2)

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Ковид диссидент

36 минут назад
Мировое правительство не дремлет! Не верьте в его ложь. Не носите маски, не мойте руки, да и сами не мойтесь. Личная гигиена это первый шаг к вакцинации и рабству!
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Меньше народа

36 минут назад
Больше кислорода!, всех с праздником !.
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