Происшествия

36 минут назад

Предприимчивый липчанин нашел способ, как заработать деньги

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#кража #полиция
Предприимчивый липчанин нашел способ, как заработать деньги

Он перепродал автомобиль, не заплатив за покупку.

В августе прошлого года 19-летний гражданин через Интернет нашел подходящую машину, договорился о встрече с продавцом. Владельцу автомобиля он сказал, что нужной суммы нет и договорился о покупке в рассрочку. Продавец согласился. Все оформили документально: заключили договор купли-продажи, в котором прописали даты внесения платежей для погашения рассрочки.

Однако новый владелец транспортного средства выполнять договор не стал. Мало того, перепродал авто в другой регион, а деньги потратил.

Злоумышленника задержали, он во всем признался. Кроме того, оказалось, что липчанин уже был судим за кражу.

- Оперуполномоченные изъяли автомобиль. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#кража #полиция

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