Происшествия
36 минут назад
Предприимчивый липчанин нашел способ, как заработать деньги
Он перепродал автомобиль, не заплатив за покупку.
В августе прошлого года 19-летний гражданин через Интернет нашел подходящую машину, договорился о встрече с продавцом. Владельцу автомобиля он сказал, что нужной суммы нет и договорился о покупке в рассрочку. Продавец согласился. Все оформили документально: заключили договор купли-продажи, в котором прописали даты внесения платежей для погашения рассрочки.
Однако новый владелец транспортного средства выполнять договор не стал. Мало того, перепродал авто в другой регион, а деньги потратил.
Злоумышленника задержали, он во всем признался. Кроме того, оказалось, что липчанин уже был судим за кражу.
- Оперуполномоченные изъяли автомобиль. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Однако новый владелец транспортного средства выполнять договор не стал. Мало того, перепродал авто в другой регион, а деньги потратил.
Злоумышленника задержали, он во всем признался. Кроме того, оказалось, что липчанин уже был судим за кражу.
- Оперуполномоченные изъяли автомобиль. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.