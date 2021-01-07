Общество
сегодня, 09:06
Православные сегодня празднуют Рождество Христово
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Во всех липецких храмах прошли торжественные богослужения.
Рождество один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии.
Митрополит Липецкий и Задонский Арсений в Рождественский сочельник совершил Богослужения в кафедральном соборе Липецка.
— Отцы, братья и сестры, трудное время мы сейчас переживаем: церковные расколы продолжают раскачивать корабль Православия, вновь проливается невинная кровь христиан, страдают люди. В мире, как и в государствах Древнерусской земли, продолжает распространятся вредоносное поветрие. Не минуло оно и нашей митрополии, унесло с собой часть жизней священнослужителей, монашествующих и мирян. Вечная им и благодарная память, — приводит слова митрополита пресс-служба епархии.
Эту ночь верующие провели в храмах. Судя по фотографиям, священнослужители были без масок.
С христианским праздником в своем Instagram поздравил липчан и губернатор Игорь Артамонов. Сделал он это коротко.
«Поздравляю всех православных со светлым праздником Рождества Христова!»
Фото: пресс-служба Липецкой епархии и газета "Красное знамя"
Митрополит Липецкий и Задонский Арсений в Рождественский сочельник совершил Богослужения в кафедральном соборе Липецка.
— Отцы, братья и сестры, трудное время мы сейчас переживаем: церковные расколы продолжают раскачивать корабль Православия, вновь проливается невинная кровь христиан, страдают люди. В мире, как и в государствах Древнерусской земли, продолжает распространятся вредоносное поветрие. Не минуло оно и нашей митрополии, унесло с собой часть жизней священнослужителей, монашествующих и мирян. Вечная им и благодарная память, — приводит слова митрополита пресс-служба епархии.
Эту ночь верующие провели в храмах. Судя по фотографиям, священнослужители были без масок.
С христианским праздником в своем Instagram поздравил липчан и губернатор Игорь Артамонов. Сделал он это коротко.
«Поздравляю всех православных со светлым праздником Рождества Христова!»
Фото: пресс-служба Липецкой епархии и газета "Красное знамя"
3 650
цирк
Дафна
Гидромицентр.