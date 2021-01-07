Общество

сегодня, 09:06

Православные сегодня празднуют Рождество Христово

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#Рождество
Православные сегодня празднуют Рождество Христово

Во всех липецких храмах прошли торжественные богослужения.

Рождество один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии.

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений в Рождественский сочельник совершил Богослужения в кафедральном соборе Липецка.

— Отцы, братья и сестры, трудное время мы сейчас переживаем: церковные расколы продолжают раскачивать корабль Православия, вновь проливается невинная кровь христиан, страдают люди. В мире, как и в государствах Древнерусской земли, продолжает распространятся вредоносное поветрие. Не минуло оно и нашей митрополии, унесло с собой часть жизней священнослужителей, монашествующих и мирян. Вечная им и благодарная память, — приводит слова митрополита пресс-служба епархии.

Эту ночь верующие провели в храмах. Судя по фотографиям, священнослужители были без масок.  



С христианским праздником в своем Instagram поздравил липчан и губернатор Игорь Артамонов. Сделал он это коротко.

«Поздравляю всех православных со светлым праздником Рождества Христова!»

Фото: пресс-служба Липецкой епархии и газета "Красное знамя"
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#Рождество

Комментарии (3)

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цирк

28 минут назад
пора готовить прорубь и нырять в такую холодину-142 процента
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Дафна

сегодня, 09:32
Завтра 180, а после крещения 250
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Гидромицентр.

сегодня, 09:25
С Рождеством Вас Липчане.
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