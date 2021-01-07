Православные сегодня празднуют Рождество Христово

Во всех липецких храмах прошли торжественные богослужения.

Рождество один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии.Митрополит Липецкий и Задонский Арсений в Рождественский сочельник совершил Богослужения в кафедральном соборе Липецка.— Отцы, братья и сестры, трудное время мы сейчас переживаем: церковные расколы продолжают раскачивать корабль Православия, вновь проливается невинная кровь христиан, страдают люди. В мире, как и в государствах Древнерусской земли, продолжает распространятся вредоносное поветрие. Не минуло оно и нашей митрополии, унесло с собой часть жизней священнослужителей, монашествующих и мирян. Вечная им и благодарная память, — приводит слова митрополита пресс-служба епархии.Эту ночь верующие провели в храмах. Судя по фотографиям, священнослужители были без масок.С христианским праздником в своем Instagram поздравил липчан и губернатор Игорь Артамонов. Сделал он это коротко.«Поздравляю всех православных со светлым праздником Рождества Христова!»